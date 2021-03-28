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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev piton yılanı birden saldırdı! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi Dev piton yılanı birden saldırdı! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer dev pitonun saldırısına uğradı. Pitonun yumurtalarını almak isteyen Brewer, hiç beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı. O anlar ise böyle görüntülendi. Giriş Tarihi: 28.03.2021 06:42 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 06:42
Jay Brewer, saklamak için dev pitonun yumurtalarından bazılarını toplamaya çalışırken oldu. Jay Brewer'ın iki buçuk milyona yakın takipçisi, adamın paylaştığı görüntülerle tam anlamıyla dehşete kapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Brewer'ın Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde, hayvanın dişlerini açığa çıkardığını ve doğrudan adamın gözlerine doğru çok hızlı bir şekilde fırladığını gösteriyor.
Jay hayvanın saldırısından kıl payı kaçtı ve ve şaşkınlıkla kameraya baktı. Dev pitonun saldırısından ne kadar kıl payı kurulduğunu ve ucuz atlattığını fark etti.
Pitonlar her ne kadar zehirli olmasa da inanılmaz derecede güçlü olurlar ve ölümcül bir güçle saldırırlar. Hatta birkaç insanı öldürdükleri de biliniyor.
Jay görüntüyü Instagram'a yükledi ve "rahat davranmak için dev yılana fazla yakın" olduğunu söyledi. Jay daha sonra ne olduğunu açıklayan bir güncelleme de paylaştı.