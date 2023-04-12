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Haberler Galeri Dev piton yaşlı kadını yuttu 🐍 Köylülerin aradığı yaşlı kadın yılanın midesinden böyle çıkarıldı

Dev piton yaşlı kadını yuttu 🐍 Köylülerin aradığı yaşlı kadın yılanın midesinden böyle çıkarıldı

Dev piton yılanı Endonezya'da yaşayan yaşlı kadını yuttu. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Wa Tiba'nın feci ölümü dünyada büyük yankı uyandırdı. Kayıp kadını arayan köylüler, midesi şiş yılanı görünce hemen harekete geçti. Pitonu yakalayan köylüler karnını yarıp içine baktıklarında ise dehşet veren görüntü ile karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:49
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Dev piton yaşlı kadını yuttu 🐍 Köylülerin aradığı yaşlı kadın yılanın midesinden böyle çıkarıldı

Endonezya'da yaşayan 54 yaşındaki Wa Tiba dev bir piton yılanı tarafından yutuldu.

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Dev piton yaşlı kadını yuttu 🐍 Köylülerin aradığı yaşlı kadın yılanın midesinden böyle çıkarıldı

Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler.

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Dev piton yaşlı kadını yuttu 🐍 Köylülerin aradığı yaşlı kadın yılanın midesinden böyle çıkarıldı

Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler.

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Dev piton yaşlı kadını yuttu 🐍 Köylülerin aradığı yaşlı kadın yılanın midesinden böyle çıkarıldı

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Dev piton yaşlı kadını yuttu 🐍 Köylülerin aradığı yaşlı kadın yılanın midesinden böyle çıkarıldı