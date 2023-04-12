12 Nisan 2023, Çarşamba
Dev piton yaşlı kadını yuttu 🐍 Köylülerin aradığı yaşlı kadın yılanın midesinden böyle çıkarıldı
Dev piton yılanı Endonezya'da yaşayan yaşlı kadını yuttu. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Wa Tiba'nın feci ölümü dünyada büyük yankı uyandırdı. Kayıp kadını arayan köylüler, midesi şiş yılanı görünce hemen harekete geçti. Pitonu yakalayan köylüler karnını yarıp içine baktıklarında ise dehşet veren görüntü ile karşı karşıya kaldı.
Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:49
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