Dev piton yaşlı kadını yuttu 🐍 Köylülerin aradığı yaşlı kadın yılanın midesinden böyle çıkarıldı

Dev piton yılanı Endonezya'da yaşayan yaşlı kadını yuttu. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Wa Tiba'nın feci ölümü dünyada büyük yankı uyandırdı. Kayıp kadını arayan köylüler, midesi şiş yılanı görünce hemen harekete geçti. Pitonu yakalayan köylüler karnını yarıp içine baktıklarında ise dehşet veren görüntü ile karşı karşıya kaldı.