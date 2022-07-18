Dev piton ve anne kedi karşı karşıya! 🐍Yavruları tam yılana yem olacakken imdadına yetişti 🐱

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan ve insanlara da saldıran piton avlanmak için yuvasından çıktı. Uzun uğraşlar sonrası karnını doyurmak için bir çukurda yavrularıyla birlikte bulunan kediyi gözüne kestirdi. Yuvaya saldıran piton hiç beklemediği bir sonla karşılaştı.

Giriş Tarihi: 18.07.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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