18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dev piton ve anne kedi karşı karşıya! 🐍Yavruları tam yılana yem olacakken imdadına yetişti 🐱

Dev piton ve anne kedi karşı karşıya! 🐍Yavruları tam yılana yem olacakken imdadına yetişti 🐱

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan ve insanlara da saldıran piton avlanmak için yuvasından çıktı. Uzun uğraşlar sonrası karnını doyurmak için bir çukurda yavrularıyla birlikte bulunan kediyi gözüne kestirdi. Yuvaya saldıran piton hiç beklemediği bir sonla karşılaştı.

Giriş Tarihi: 18.07.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 10:48
  • 1
  • 34
Dev piton ve anne kedi karşı karşıya! 🐍Yavruları tam yılana yem olacakken imdadına yetişti 🐱

Karnını doyurmak için ava çıkan dev piton gözüne yavrularıyla birlikte yaşayan kediyi kestirdi. Piton yuvaya girip yavru kedilere saldırırken, anne kedi doğanın acımasız yüzüne boyun eğdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 34
Dev piton ve anne kedi karşı karşıya! 🐍Yavruları tam yılana yem olacakken imdadına yetişti 🐱

Anne kedi umudu kaybettiği sırada bölgede bulunan bir çocuk yılanı yavruları yemeden yakaladı.

  • 3
  • 34
Dev piton ve anne kedi karşı karşıya! 🐍Yavruları tam yılana yem olacakken imdadına yetişti 🐱

Paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanan video sosyal medyayı sallarken, milyonlar bu görüntüleri izledi.

  • 4
  • 34
Dev piton ve anne kedi karşı karşıya! 🐍Yavruları tam yılana yem olacakken imdadına yetişti 🐱
  • 5
  • 34
Dev piton ve anne kedi karşı karşıya! 🐍Yavruları tam yılana yem olacakken imdadına yetişti 🐱