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Deprem bölgesini fırtına vurdu! Ölü ve yaralılar var

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini fırtına vurdu. Çatıların uçtuğu, çadırların zarar gördüğü fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 20.04.2023 19:32
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Deprem bölgesini fırtına vurdu! Ölü ve yaralılar var

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini vurdu.

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Deprem bölgesini fırtına vurdu! Ölü ve yaralılar var

Pazarcık'ta fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

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Deprem bölgesini fırtına vurdu! Ölü ve yaralılar var

Uçan çatılardan biri ise depremzede ailelerin kaldığı çadırların üzerine geldi.

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Deprem bölgesini fırtına vurdu! Ölü ve yaralılar var

Fırtına nedeniyle bazı konteynerler parçalandı ve bazı araçlar ise zarar gördü.

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Deprem bölgesini fırtına vurdu! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.