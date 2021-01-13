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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Dana memesi yenir mi | Koyun kulağı nasıl yenir | Kimse yüzüne bile bakmazdı! Avrupa tadına bayıldı Dana memesi yenir mi | Koyun kulağı nasıl yenir | Kimse yüzüne bile bakmazdı! Avrupa tadına bayıldı Dana memesi yenir mi | Koyun kulağı nasıl yenir | Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte günden güne ilginin arttığı ve kavurma, haşlama, ızgara tarzında pişirilip yenilen koyun kulağı ve dana memesine Avrupa'dan da ilgi olduğunu belirterek, yakın zamanda bu ürünlerin ihracatının yapılabileceğini belirtti. Giriş Tarihi: 13.01.2021 11:07
Sakatat kültürünün yaygın olduğu Adana'da bu kategoride şırdan, mumbar, karın, kırkkat gibi ürünler öne çıkarken son yıllarda ise Adana Kasaplar Çarşısı'nda dana memesi ve koyun kulağına olan ilgi arttı.
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Dana önce kasaplar tarafından çöpe atılan kulak ve meme, özellikle fiyat ve lezzet yönünden bazı kişiler tarafından kabul gördü.
2018 yılında 2,5 lira olan dana memesinin kilogram fiyatı şimdilerde 7 liradan, 5 lira olan koyun kulağının kilogram fiyatı ise 10 liradan satışa sunulurken, ürünlere olan ilgi de günden güne artıyor.
Kulak ve dana memesindeki en büyük sıkıntının günlük yeterli stok sağlanamaması olduğunu dile getiren Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, stoklar arttıkça satışların tavan yapabileceğini söyledi.
AVRUPA'YA MEME VE KULAK İHRACATI Adanalılar tarafından meme ve kulağın lezzetinin sevildiğini belirten Saruhan Yağmur, Avrupa ülkelerinde de sakatata ilginin arttığını, dana memesi ve koyun kulağının merak edilmeye başlandığını vurguladı.