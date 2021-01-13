Dana memesi yenir mi | Koyun kulağı nasıl yenir | Kimse yüzüne bile bakmazdı! Avrupa tadına bayıldı

Dana memesi yenir mi | Koyun kulağı nasıl yenir | Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte günden güne ilginin arttığı ve kavurma, haşlama, ızgara tarzında pişirilip yenilen koyun kulağı ve dana memesine Avrupa'dan da ilgi olduğunu belirterek, yakın zamanda bu ürünlerin ihracatının yapılabileceğini belirtti.

DHA Giriş Tarihi: 13.01.2021 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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