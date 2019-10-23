Damat paçası yemeğinin tadına bakan vazgeçemiyor Balkanlardan çeşitli tarihlerde Anadolu'ya göçen insanlar, kültürlerini de beraberinde getirdi. Balkanlardan göçlerle birlikte Anadolu mutfağına giren 'damat paçası' yemeği, düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi oldu. Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:33
Balkanlardan çeşitli tarihlerde Anadolu'ya göçen insanlar, kültürlerini de beraberinde getirdi. Kuru yufkanın tavuk suyuyla ıslatılmasından sonra üzerine tavuk, yoğurt ve tereyağı konularak fırına verilen damat paçası yemeği de göç eden insanlarla birlikte, Anadolu mutfağındaki yerini aldı.
Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi olan 'damat paçası', içerisine konulan malzemeler nedeniyle yokluk yemeği olarak da biliniyor. Düğün sonrası yapılan, tepsinin içine çeyrek altın konularak servis edilen damat paçası yemeğinde altın kimin kaşığına denk gelirse, onun oluyor.
Günlük hayatta pek fazla yapılmayan 'damat paçası' yemeğini her gün işletmesinde müşterileriyle buluşturan Şef Emir Topuk, bu geleneksel yemeğe ilgiden memnun olduğunu söyledi.
'GÖÇ, ANADOLU MUTFAĞINI ETKİLEMİŞ' Anadolu topraklarının çok verimli olduğunu söyleyen Şef Emir Topuk, "Tarih boyunca bir sürü medeniyete başkentlik yapmış topraklardan bahsediyoruz. Bu sayede Anadolu mutfağı çok gelişmiş.
Bunları Anadolu mutfağının gelişmesine sebep olarak sayabiliriz, ama çok daha önem verdiğim bir konu var, o da göç. Göç, Anadolu mutfağına direk etkide bulunmuş. Balkan göçlerinden Anadolu çok ciddi etkilenmiş.