Damadı korona diye eve almadı! Ekipler seferber oldu

Son dakika haberine göre; Erzurum'da damadının, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için evden attığı öne sürülen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek için sağlık ve polis ekipleri seferber oldu.

Giriş Tarihi: 04.04.2021 08:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 08:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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