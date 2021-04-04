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Damadı korona diye eve almadı! Ekipler seferber oldu

Son dakika haberine göre; Erzurum'da damadının, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için evden attığı öne sürülen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek için sağlık ve polis ekipleri seferber oldu.

Giriş Tarihi: 04.04.2021 08:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 08:29
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Damadı korona diye eve almadı! Ekipler seferber oldu

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kaldığı damadının evinde dün fenalaşınca Erzurum Şehir Hastanesine götürülen Ulu'ya Kovid-19 testi yaptırıldı.

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Damadı korona diye eve almadı! Ekipler seferber oldu

Ulu ninenin test sonucunun pozitif çıkması üzerine evden atıldığını öğrenen vatandaşlar, polisi aradı.

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Damadı korona diye eve almadı! Ekipler seferber oldu

Mahalleye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Ulu nineye kalacak yer bulabilmek için çalışma başlattı.

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Damadı korona diye eve almadı! Ekipler seferber oldu

Bir yere gitmek istemeyen ve ekiplerin görüşmesiyle ikna edilerek ambulansa bindirilen Ulu ninenin sokakta kalmaması için sağlık görevlileri ve polis seferber oldu.

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Damadı korona diye eve almadı! Ekipler seferber oldu

Eve alınmayan Ulu nine, ekiplerin yurt ya da hastaneye yerleştirme teklifini de olumsuz karşıladı.