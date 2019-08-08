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Cuma mesajları 8 Ağustos 2019! Hadisli, dualı, en şık, en özel cuma mesajları!

Hayırlı Cumalar! Kurban Bayramı öncesi son Cuma namazı kılınacak. Kurban Bayramı'na erişmenin sevinci içindeki Müslümanlar bir Cuma'ya daha erişmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyor. Allah'ın emri olan Kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlık yapan Müslümanlar, Allah'ın farz kıldığı Cuma namazını kılarak da Cuma gününün faziletlerinden doyasıya yararlanmak istiyor. Manevi duyguların ve hassasiyetlerin en üst noktalara ulaştığı Kurban Bayramı'ndan önceki son Cuma , dualı, ayetli, hadisli cuma mesajları galerisi hazırladık. Sevdiklerinizin Cuma gününü Cuma mesajı ile tebrik etmeyi unutmayın. İşte hadisli, dualı, en şık, en özel cuma mesajları!...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:33
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Cuma mesajları 8 Ağustos 2019! Hadisli, dualı, en şık, en özel cuma mesajları!

DUALI CUMA MESAJLARI

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Dünyada kazanmış gibi görünüp ahirette kaybedenlerden eyleme Allah'ım. Hayırlı Cumalar...

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları 8 Ağustos 2019! Hadisli, dualı, en şık, en özel cuma mesajları!

DUALI CUMA MESAJLARI

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

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Cuma mesajları 8 Ağustos 2019! Hadisli, dualı, en şık, en özel cuma mesajları!

DUALI CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

ALLAH'IM...Sen seni anlatan dilleri...Seni anlatan halleri...Ugrunda gecen günleri...Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri...; ihsan eyle...ilahi iman verdin; daim eyle...ihsan verdin ; kaim eyle... Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin)

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Cuma mesajları 8 Ağustos 2019! Hadisli, dualı, en şık, en özel cuma mesajları!

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz) Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)

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Cuma mesajları 8 Ağustos 2019! Hadisli, dualı, en şık, en özel cuma mesajları!

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi) Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi) Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)