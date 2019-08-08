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Cuma mesajları 8 Ağustos 2019! Hadisli, dualı, en şık, en özel cuma mesajları!
Hayırlı Cumalar! Kurban Bayramı öncesi son Cuma namazı kılınacak. Kurban Bayramı'na erişmenin sevinci içindeki Müslümanlar bir Cuma'ya daha erişmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyor. Allah'ın emri olan Kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlık yapan Müslümanlar, Allah'ın farz kıldığı Cuma namazını kılarak da Cuma gününün faziletlerinden doyasıya yararlanmak istiyor. Manevi duyguların ve hassasiyetlerin en üst noktalara ulaştığı Kurban Bayramı'ndan önceki son Cuma , dualı, ayetli, hadisli cuma mesajları galerisi hazırladık. Sevdiklerinizin Cuma gününü Cuma mesajı ile tebrik etmeyi unutmayın. İşte hadisli, dualı, en şık, en özel cuma mesajları!...
Giriş Tarihi: 08.08.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:33
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