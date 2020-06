Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun.

* Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım

* Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.