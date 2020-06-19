19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her cuma olduğu gibi bu cuma günü de cuma mesajları vatandaşların tercih ettiği paylaşım aracı olarak dikkat çekiyor. İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma gününde, öğle vakti cuma namazı kılınır. Bizde bu mübarek günde paylaşılabilecek resimli ve yazılı cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte sevdiklerinizin cumasını kutlayabilmek için SMS ya da sosyal medya aracılığıyla paylaşabileceiğiniz en güzel resimli ve yazılı kısa cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:26
  • 1
  • 22
Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, İslam aleminin bayramı olarak bilinen bu mübarek günde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan farz namazlardan cuma namazı öncesi İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik ediyor. Cuma günü insanların kaynaşmaları açısından önemli bir gündür. Bu nedenle Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Bu mübarek güne özel en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz resimli ve yazılı cuma mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

EN YENİ CUMA MESAJLARI

* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.

* Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun

  • 3
  • 22
Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun Cumanız Mübarek Olsun

* Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur.' Cumamız Mubarek olsun inşallah.

  • 4
  • 22
Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun.

* Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım

* Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

  • 5
  • 22
Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar

* İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

* Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız Mübarek Olsun