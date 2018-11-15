Çukur 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekranların sevilen dizisi Çukur'un 43.bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'un son bölüm fragmanında Medet'in bir sorusuyla Salih, Vartolu'ya dönüşüyor. Çukur yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz. Giriş Tarihi: 15.11.2018 00:32 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 18:11
43.bölümü merakla beklenen ekranların sevilen dizisi Çukur'un fragmanı yayınlandı. Karakuzular ve Koçovalılar harekete geçiyor! Yamaç ve Vartolu Karakuzulara karşı nasıl bir plan uygulayacak? Yine gerilim dolu dakikalar seyirciyi bekliyor. Yamaç'ın dövüş sahnesi izleyenlerin nefesini kesti. Çukur'un 43.bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.
Çukur yeni bölümünde Dizinin hayranlarını büyük sürprizler bekliyor.Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, bu akşam 2. sezon 9. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitleyen Çukur'un 2.sezon 10.bölümü de yayınlandı.
Celasun'a bıçak dayayan Mahsun gerilimi yükseltti. Yamaç`ın dövüş sahnesi nefesleri kesti. Yamaç`ın annesiyle karşılaşmasında gözyaşları sel oldu.
Vartolu'nun neyin peşinde olduğu merakla bekleniyor. Çeto'nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu'yu zorlu bir karar aşamasına sürükleyecek. Vartolu`ya gizemli telefon. Vartolu`nun gittiği adreste Çeto ile karşılaşmasında neler yaşandı? Vartolu Saadet ile karşılaştı. Vartolu şimdi ne yapacak? Çeto`nun amacı ve planı ne?
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