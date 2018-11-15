Çukur 43. bölüm fragmanı yayınlandı!

Vartolu'nun neyin peşinde olduğu merakla bekleniyor. Çeto'nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu'yu zorlu bir karar aşamasına sürükleyecek. Vartolu`ya gizemli telefon. Vartolu`nun gittiği adreste Çeto ile karşılaşmasında neler yaşandı? Vartolu Saadet ile karşılaştı. Vartolu şimdi ne yapacak? Çeto`nun amacı ve planı ne?