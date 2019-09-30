Çöpçüler görenleri şaşırttı! Öyle bir şey yaptılar ki...

Dünyanın en tembel insanları görenleri şaşırtıyor. Yurt dışında bir kişi işe giderken gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Bir kamyonda oturan çöpçüler yerdeki yaprakları öyle bir yöntemle topladı ki şaşırmamak elde değil.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 16:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





