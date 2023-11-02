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Haberler Galeri Çocuklarını bırakıp kaçan Gülcan Birgül’ü Müge Anlı buldu! Sevgilisinin 2 eşi daha olduğu ortaya çıktı

Çocuklarını bırakıp kaçan Gülcan Birgül’ü Müge Anlı buldu! Sevgilisinin 2 eşi daha olduğu ortaya çıktı

42 yaşındaki Gülcan Birgül 15 Ekim'de ortadan kayboldu. 3 çocuğunu bırakıp evden kaçan Gülcan Hanım'ı aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen annesi Gönül Hanım, kızının saf ve kolay kandırılabilir olduğunu belirtti. Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle giden Gülcan Hanım, sevgilisi Volkan ile birlikte canlı yayına gelirken ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi. 2 eşi daha öğrenilen Volkan ile ilgili detaylar Müge Anlı'yı hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:01
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Çocuklarını bırakıp kaçan Gülcan Birgül’ü Müge Anlı buldu! Sevgilisinin 2 eşi daha olduğu ortaya çıktı

42 yaşındaki evli, üç çocuk ve üç torun sahibi Gülcan Birgül, 15 Ekim'de İnegöl'de ortadan kayboldu. 18 gündür haber alınamayan Gülcan Birgül'ün internet üzerinden tanıştığı 16 yaş küçük bir kişiyle kaçtığı ortaya çıktı.

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Çocuklarını bırakıp kaçan Gülcan Birgül’ü Müge Anlı buldu! Sevgilisinin 2 eşi daha olduğu ortaya çıktı

Kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Gönül Hanım, Gülcan'ın tanıştığı Volkan adılı kişinin kendisine "Sizin kızınız hasta. Ben ona defne yaprağı içirip tedavi edeceğim" dediğini ifade etti.

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Çocuklarını bırakıp kaçan Gülcan Birgül’ü Müge Anlı buldu! Sevgilisinin 2 eşi daha olduğu ortaya çıktı

Gönül Hanım'ın kızıma defne yaprağı veriyor iddiasına karşı Volkan Bey, "Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştiriyorum" dedi.

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Çocuklarını bırakıp kaçan Gülcan Birgül’ü Müge Anlı buldu! Sevgilisinin 2 eşi daha olduğu ortaya çıktı

Gönül Hanım, Gülcan'ın kocasından şiddet gördüğünü belirterek, "Kocası ona şiddet gösteriyordu. Çok çekti. O yüzden evden kaçtı" ifadelerini kullandı. Endişeli anne kızının saf ve kolay kandırılabilir olduğunu belirtirken Gülcan'ın fotoğraflarını gören Müge Anlı şoke oldu.

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Çocuklarını bırakıp kaçan Gülcan Birgül’ü Müge Anlı buldu! Sevgilisinin 2 eşi daha olduğu ortaya çıktı

EŞİNİN ŞİDDETİ NEDENİYLE EVDEN KAÇTI

Yayına gelen Gülcan Birgül, yaşadığı zorlu dönemi paylaştı. Yıllarca kocasından şiddet gördüğünü söyleyen Gülcan, bu acı deneyimlere daha fazla katlanamayacağını ve evi terk ederek sosyal medya üzerinde tanıştığı bir kişiyle yeni bir hayata başladığını söyledi.