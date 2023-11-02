Çocuklarını bırakıp kaçan Gülcan Birgül’ü Müge Anlı buldu! Sevgilisinin 2 eşi daha olduğu ortaya çıktı

42 yaşındaki Gülcan Birgül 15 Ekim'de ortadan kayboldu. 3 çocuğunu bırakıp evden kaçan Gülcan Hanım'ı aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen annesi Gönül Hanım, kızının saf ve kolay kandırılabilir olduğunu belirtti. Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle giden Gülcan Hanım, sevgilisi Volkan ile birlikte canlı yayına gelirken ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi. 2 eşi daha öğrenilen Volkan ile ilgili detaylar Müge Anlı'yı hayrete düşürdü. İşte detaylar...