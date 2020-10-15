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Çinli kadından mide bulandıran hareket! Tuvalet suyunu böyle içti...

Koronavirüsün Vuhan'dan yayılmasının ardından Çin okların hedefi haline gelmişti. Beslenme alışkanlıklarıyla gündemden düşmeyen Çin'den skandal bir video daha geldi. Bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, 'işini iyi yaptığını' kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 11:15
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Çinli kadından mide bulandıran hareket! Tuvalet suyunu böyle içti...

Olay, Çin'in Şantung bölgesinde meydana geldi.

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Çinli kadından mide bulandıran hareket! Tuvalet suyunu böyle içti...

Temizlik şirketinde görevli bir kadın, işinin iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa su alarak içti.

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Çinli kadından mide bulandıran hareket! Tuvalet suyunu böyle içti...

O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü.

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Çinli kadından mide bulandıran hareket! Tuvalet suyunu böyle içti...

Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü.

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Çinli kadından mide bulandıran hareket! Tuvalet suyunu böyle içti...

Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, 'üslerinin zoruyla' gerçekleştirdiğini iddia etti.