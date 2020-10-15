Çinli kadından mide bulandıran hareket! Tuvalet suyunu böyle içti...

Koronavirüsün Vuhan'dan yayılmasının ardından Çin okların hedefi haline gelmişti. Beslenme alışkanlıklarıyla gündemden düşmeyen Çin'den skandal bir video daha geldi. Bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, 'işini iyi yaptığını' kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.