11 Nisan 2022, Pazartesi
Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kestiler! Herkes merak ediyordu içinden çıkanlar...
Bir baba-oğul sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları içinde ne var formatlı videolarında çıngıraklı yılanın ilginç bir sese sahip olan kuyruğunu incelemeye aldı. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Maket bıçağı yardımıyla kestikleri kuyruğun içinden çıkanlar şaşkınlık yaratarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o ilginç videoya ilişkin kareler…
Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:44
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