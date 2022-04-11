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Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kestiler! Herkes merak ediyordu içinden çıkanlar...

Bir baba-oğul sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları içinde ne var formatlı videolarında çıngıraklı yılanın ilginç bir sese sahip olan kuyruğunu incelemeye aldı. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Maket bıçağı yardımıyla kestikleri kuyruğun içinden çıkanlar şaşkınlık yaratarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o ilginç videoya ilişkin kareler…

Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:44
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Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kestiler! Herkes merak ediyordu içinden çıkanlar...

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kestiler! Herkes merak ediyordu içinden çıkanlar...

Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.

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Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kestiler! Herkes merak ediyordu içinden çıkanlar...

İşte baba-oğulun adım adım ilginç araştırması.

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Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kestiler! Herkes merak ediyordu içinden çıkanlar...
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Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kestiler! Herkes merak ediyordu içinden çıkanlar...