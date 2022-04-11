Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kestiler! Herkes merak ediyordu içinden çıkanlar...

Bir baba-oğul sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları içinde ne var formatlı videolarında çıngıraklı yılanın ilginç bir sese sahip olan kuyruğunu incelemeye aldı. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Maket bıçağı yardımıyla kestikleri kuyruğun içinden çıkanlar şaşkınlık yaratarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o ilginç videoya ilişkin kareler…