Çin'de yaşayan Miao halkı taş devrini yaşıyor! Mağarada yaşayan Miao halkı...

Çin'in güneydoğusunda yer alan Guizhou eyaletinde hala teknolojik hayattan uzak yaşayan Miao halkı bulunuyor. Bir mağarada yaşayan halkın en büyük sorunu ise açlık ve susuzluk. Son yıllardaki kuraklık nedeniyle yaşam mücadelesi veren Miao halkı, bir mağara çevresinde konumlanmış durumda. Soğuk kış şartlarında mağaranın içinde yaşayan Miao halkı, ne eğitim ne de güncel yaşam şartlarına ulaşamıyor.