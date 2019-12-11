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Çin'de yaşayan Miao halkı taş devrini yaşıyor! Mağarada yaşayan Miao halkı...

Çin'in güneydoğusunda yer alan Guizhou eyaletinde hala teknolojik hayattan uzak yaşayan Miao halkı bulunuyor. Bir mağarada yaşayan halkın en büyük sorunu ise açlık ve susuzluk. Son yıllardaki kuraklık nedeniyle yaşam mücadelesi veren Miao halkı, bir mağara çevresinde konumlanmış durumda. Soğuk kış şartlarında mağaranın içinde yaşayan Miao halkı, ne eğitim ne de güncel yaşam şartlarına ulaşamıyor.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 14:35
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Çin'de yaşayan Miao halkı taş devrini yaşıyor! Mağarada yaşayan Miao halkı...

Guizhou'da yaşayan Miao halkının en büyük derdi: açlık ve susuzluk… Zaten fakir olan bölge halkı son yirmibeş yılda yaşanan çölleşme ve kuraklık nedeniyle büyük bir yaşam savaşı vermekte

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Çin'de yaşayan Miao halkı taş devrini yaşıyor! Mağarada yaşayan Miao halkı...

Yaşanan büyük felaketten çocuklar da etkileniyor ve yaşadıkları büyük sıkıntıların yanı sıra eğitim haklarından da mahrum kalıyorlar.

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Çin'de yaşayan Miao halkı taş devrini yaşıyor! Mağarada yaşayan Miao halkı...

Çin hükümetinin konuya duyarsızlığı nedeniyle 'iş başa düştü' diyerek harekete geçen Miao'lar çocukları için bir okul yapmaya karar veriyorlar.

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Çin'de yaşayan Miao halkı taş devrini yaşıyor! Mağarada yaşayan Miao halkı...

Üstelik bu okulu bir mağarada açıyorlar. Haliyle okulun adı da 'Orta Mağara İlk Okulu' oluyor.

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Çin'de yaşayan Miao halkı taş devrini yaşıyor! Mağarada yaşayan Miao halkı...

Orta Mağara İlk Okulu 1984 yılında açıldı. En parlak döneminde 8 öğretmen 186 çocuğa eğitim veriyordu. Bu okul olmasaydı bu çocukların hiçbir eğitim alma şansı olmayacaktı.