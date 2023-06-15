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Haberler Galeri Çığlıklara aldırış etmeden ayağını çiğnedi! Kafesteki aslan dehşeti yaşattı: Meraklı turisti parçaladı

Çığlıklara aldırış etmeden ayağını çiğnedi! Kafesteki aslan dehşeti yaşattı: Meraklı turisti parçaladı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin nerede çekildiği bilinmiyor ancak videonun içeriği adete kan dondurdu. Meraklı turist, iyi bir fotoğraf çekmek isterken hayatından oluyordu. Kafese haddinden fazla yaklaşan turisti takip eden aslan, doğru anı bekleyerek hamlesini yaptı. Genç adam saniyesinde kanlar içinde kaldı.

Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:57
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Çığlıklara aldırış etmeden ayağını çiğnedi! Kafesteki aslan dehşeti yaşattı: Meraklı turisti parçaladı

Hassas metaryaller içeren bu görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Çığlıklara aldırış etmeden ayağını çiğnedi! Kafesteki aslan dehşeti yaşattı: Meraklı turisti parçaladı

Kafesteki aslana yaklaşan turist, bir anda yem oldu.

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Çığlıklara aldırış etmeden ayağını çiğnedi! Kafesteki aslan dehşeti yaşattı: Meraklı turisti parçaladı

Acılar içerisinde çığlık atan adama ve onu kurtarmaya çalışan insanların müdahalesine aldırış etmeyen aslan, turistin ayağını çiğnedi.

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Çığlıklara aldırış etmeden ayağını çiğnedi! Kafesteki aslan dehşeti yaşattı: Meraklı turisti parçaladı

Turistin vücudu kurtarılsa da ayağı için durum pek de iç açıcı değil.

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Çığlıklara aldırış etmeden ayağını çiğnedi! Kafesteki aslan dehşeti yaşattı: Meraklı turisti parçaladı

Yapılan araştırmalara göre bir aslanın insana saldırması durumunda olayın ölümle sonuçlanma ihtimali yüzde 65 olduğunu öne sürülüyor.