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Çiftçiye 1.5 milyon lira kazandırdı! Ekmek için sıraya girdiler

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki 21 çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi kapsamında aldıkları 50 bin liralık taze fasulye tohumundan yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık gelir sağladı. Ağlasun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Onat, "Fasulyemiz kılçıksız kaliteli ve lezzetli bir türdür. Ekim alanını artırarak ilerleyen dönemlerde fasulye alıcılarını köye çekmeyi düşünüyoruz" dedi. Çiftçilerden Şerife Şimşek ise "Üretim güzel oldu, satışımız da iyiydi. Çok memnun kaldık. Fasulyenin dökümü bereketli oldu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 16:36
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Çiftçiye 1.5 milyon lira kazandırdı! Ekmek için sıraya girdiler

Burdur Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, su sıkıntısı olmayan Yeşilbaşköy'de taze fasulye ekim alanını artırmaya yönelik 21 çiftçiye 50 bin liralık tohum desteği yapıldı.

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Çiftçiye 1.5 milyon lira kazandırdı! Ekmek için sıraya girdiler

Mayıs ayında toplam 100 dekar araziye taze fasulye eken çiftçiler, hasat döneminde yüksek verim aldı.

Toplamda 200 ton fasulye üreten çiftçiler, fasulyenin kilogramını 8 ile 9 liradan sattı.

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Çiftçiye 1.5 milyon lira kazandırdı! Ekmek için sıraya girdiler

Ağlasun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Onat, AA muhabirine, yüzde 75 devlet, yüzde 25 çiftçi katkısıyla toplamda 66 bin liralık 792 kilogram taze fasulye tohumunu çiftçiye dağıttıklarını söyledi.

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Çiftçiye 1.5 milyon lira kazandırdı! Ekmek için sıraya girdiler

Sezon sonundaki hasatta projeye dahil olan çiftçilerin dönüm başına 15 bin liralık gelir elde ettiğini vurgulayan Onat, 100 dekarlık alanda ortalama 1 milyon 500 bin liralık kazanç sağlandığını dile getirdi.

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Çiftçiye 1.5 milyon lira kazandırdı! Ekmek için sıraya girdiler

Onat, pilot köy olarak seçilen Yeşilbaşköy'ün arazi, su ve iklim yapısının taze fasulyeye elverişli olduğuna değindi.

Çiftçilerin dönümde ortalama 2 ton taze fasulye aldıklarına dikkati çeken Onat, "13-14 kez ürün toplandı. Artık sezon sonuna geldik, son ürünler toplanıyor." dedi.