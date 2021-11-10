Çiftçiye 1.5 milyon lira kazandırdı! Ekmek için sıraya girdiler

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki 21 çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi kapsamında aldıkları 50 bin liralık taze fasulye tohumundan yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık gelir sağladı. Ağlasun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Onat, "Fasulyemiz kılçıksız kaliteli ve lezzetli bir türdür. Ekim alanını artırarak ilerleyen dönemlerde fasulye alıcılarını köye çekmeyi düşünüyoruz" dedi. Çiftçilerden Şerife Şimşek ise "Üretim güzel oldu, satışımız da iyiydi. Çok memnun kaldık. Fasulyenin dökümü bereketli oldu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 16:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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