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Cemre ilk neye düşer? Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir? 2023 CEMRE TARİHLERİ

Cemre ilk neye düşer sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Tarihimizde ve kültürel yapımızda önemli bir yere sahip olan cemreye dair detaylar merak konusu oldu. Havaya, suya ve toprağa düşen cemre, baharın müjdecisi olarak görülmektedir. Peki cemre nedir? Cemre ilk neye düşer? 2023 cemre ilk ne zaman düşecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 23:10
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Cemre ilk neye düşer? Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir? 2023 CEMRE TARİHLERİ

Baharın yaklaştığını gösteren ve cıvıl cıvıl havaların müjdecisi olan cemre, ilk olarak Şubat ayında düşecek. Cemre düşme olayına dair detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Türk kültürünün içerisinde hem gelenekselliğin hem de edebiyatın içerisinde kendine yer edinen cemreye ilişkin merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cemre ilk neye düşer? Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir? 2023 CEMRE TARİHLERİ

2023 CEMRE İLK NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

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Cemre ilk neye düşer? Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir? 2023 CEMRE TARİHLERİ

2023 yılında 19 Şubat tarihi Pazar gününe denk geliyor.

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Cemre ilk neye düşer? Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir? 2023 CEMRE TARİHLERİ

İKİNCİ CEMRE HANGİ TARİHTE?

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.

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Cemre ilk neye düşer? Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir? 2023 CEMRE TARİHLERİ

ÜÇÜNCÜ CEMRE MART AYINDA

Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.