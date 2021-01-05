Çekirdeği bile para ediyor! Doğal şifa deposu avokado hakkında bilmedikleriniz

"VATANDAŞLARDAN İLGİ ÇOK İYİ"

Hacıhamdioğlu, ekonomiye can vermek için böyle bir kampanya düzenlediğini söyledi. Hacıhamdioğlu , "Alanya'mızın değeri olan avokadonun çekirdeği hem çöpe gitmesin hem de değer kazansın istedik. Pandemi döneminde vatandaşlarımıza azda olsa destek olur diye düşündük.