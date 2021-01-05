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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çekirdeği bile para ediyor! Doğal şifa deposu avokado hakkında bilmedikleriniz Çekirdeği bile para ediyor! Doğal şifa deposu avokado hakkında bilmedikleriniz
Doğal şifa kaynağı avokadonun çekirdeği bile para ediyor! Esnaf
"Avokado çekirdeğini getir, istediğini götür" kampanyası başlattı. Çekirdeğin tanesini 1 liradan alan esnaf, limitsiz alışveriş kampanyası başlattı. Vatandaşlar, yüzlerce çekirdek getirerek temel gıdan tut bakliyat ve meyve sebzeye kadar çok sayıda ürünü aldı. Giriş Tarihi: 05.01.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 16:01 1 avokado çekirdeğinin 1 lira olarak değerlendirilen iş yerine vatandaşlar, yüzlerce çekirdek getirerek temel gıdan tut bakliyat ve meyve sebzeye kadar çok sayıda ürünü aldı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir market-manav işletmecisi müşterilerine ilginç bir
kampanya sundu. 'Avokado çekirdeğini getir, istediğini götür' kampanyası başlatılan iş yerine çok sayıda vatandaş yüzlerce avokado çekirdeği getirerek dilediğince alışveriş yaptı.
Alanya'nın Saray Mahallesi'nde hizmet veren market-manav işletmecisi Hakan Hacıhamdioğlu, ilçenin en büyük kazanç kaynaklarından biri olan avokadonun çekirdeklerinin fidana dönüştürülmesiyle ekonomiye katkısı sağlama amacıyla müşterilerine ilginç bir kampanya sundu.
"VATANDAŞLARDAN İLGİ ÇOK İYİ" Hacıhamdioğlu, ekonomiye can vermek için böyle bir kampanya düzenlediğini söyledi. Hacıhamdioğlu , "Alanya'mızın değeri olan avokadonun çekirdeği hem çöpe gitmesin hem de değer kazansın istedik. Pandemi döneminde vatandaşlarımıza azda olsa destek olur diye düşündük. "Biz çekirdekleri genelde çöpe atıyorduk" Kampanyaya 40 avokado çekirdeği getirerek katkı sağlayan Muhammet Gençyiğit, "Bizim burada avokado çok tüketilen ürün.