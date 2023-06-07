07 Haziran 2023, Çarşamba
Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemeyle...
Çay ve kahvenin yanına ne yapacağım derdine son. 5 çaylarından, altın günlerinden eksik olmayacak bu tarifi yiyenler tarifi için kapınızda sıra olacak. Yiyenlerin damaklarda bıraktığı kıyır kıyır tat bırakacak. Klasik kek tariflerinden sıyrılacağınız bu lezzetle birlikte sadece 2 malzemeyle farklar oluşturacaksınız. İşte şişleme kek tarifi...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 17:32
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