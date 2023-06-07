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Haberler Galeri Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemeyle...

Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemeyle...

Çay ve kahvenin yanına ne yapacağım derdine son. 5 çaylarından, altın günlerinden eksik olmayacak bu tarifi yiyenler tarifi için kapınızda sıra olacak. Yiyenlerin damaklarda bıraktığı kıyır kıyır tat bırakacak. Klasik kek tariflerinden sıyrılacağınız bu lezzetle birlikte sadece 2 malzemeyle farklar oluşturacaksınız. İşte şişleme kek tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2023 17:32
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Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemelik sosla...

Şişleme kek tarifini bir kere denediğinizde artık alışkanlığınız haline gelecek. Özellikle çay ve kahvenin yanında bir yıldız haline gelecek bu lezzet alıştığınız kek tariflerini size unutturacak. Peki şişleme kek nasıl yapılır? Şişleme kek pişirme püf noktaları neler? İşte tarifi...

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Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemelik sosla...

İşte bir yiyenin bir daha isteyeceği parmak ısırtıcak şişleme kek tarifi...

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Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemelik sosla...

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sosu İçin;

3 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı su

Yarım su bardağı süt

Üzeri İçin;

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

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Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemelik sosla...

YAPILIŞI

Damakları çatlatan efsane şişleme kek tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımızı alalım. İçine yumurta ve şekeri ekleyip, iyice çırpalım. Daha sonra üzerine süt ve sıvı yağı ekleyip tekrar çırpalım, ardından un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip son kez çırpalım. Yağlanmış ve unlanmış kare borcama kek hamurunu dökelim. Önceden ısıtılmış 180°c fırında keki pişirelim. Kekin pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapalım. Kekin içine kürdan batırdığınızda kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Şimdi de kekimizin sosunu hazırlayalım.

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Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemelik sosla...

Bunun için uygun bir tencereye kakaoyu, şekeri, suyu ve sütü alıp kaynayıncaya kadar pişirip soğumaya bırakalım. Pişen ve ılıyan keki çırpıcının ucu ile delikler açalım. Üzerine hazırladığımız sosu kaşık yardımıyla her yerine dökelim. Son olarak üzerine çırpılmış krem şanti sürelim ve dilediğimiz şekilde süsleyip servis edelim.