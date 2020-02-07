Çayı bu şekilde tüketirseniz etkisi ölümcül olabiliyor!

Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından araştırmanın yazarı Prof. Jun Lv, sigara içmeyen veya alkol almayan kişilerde sıcak çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını tespit ettiklerini ancak tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

YEMEK BORUSUNUN ASTARI TAHRİŞ OLUYOR

Neal Freedman, çok sıcak içeceklerin yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ederek, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Sıcak sıvı, yemek borusunu kaplayan hücrelerin bariyer işlevini bozabilir ve dokuyu diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabilir."