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Çayı bu şekilde tüketirseniz etkisi ölümcül olabiliyor!

Kimileri için çay olmazsa olmaz. Günde 10-15 bardak içenler olduğu gibi güne çaysız başlayamayanlar da mevcut. Ancak çay tiryakilerini üzecek bir haber dikkatleri çekti. Yapılan araştırmalara göre sıcak çayı tüketenler bunun yanında sigara ve alkol kullanırsa tehlike altındadır. Tehlikeli ikiliyi birlikte tüketenler ölümcül sonuçları da beraberinde getiriyor. İşte sıcak çayın sigara ve alkol kullanıcıları üzerindeki etkisi...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 02:05 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 02:06
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Çayı bu şekilde tüketirseniz etkisi ölümcül olabiliyor!

Sıcak çay sevenleri üzecek bir araştırma haberi geldi. Yapılan çalışmalara göre her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor. Sıcak çayın, yemek borusu kanserini tetiklediğinin altı çizildi. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Hem tütünden hem de aşırı alkol kullanımdan uzak durulmalıdır. Buna ek olarak eğer sıcak çay tüketiliyorsa ısısına dikkat edilmelidir.

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Çayı bu şekilde tüketirseniz etkisi ölümcül olabiliyor!

SICAK ÇAY, YEMEK BORUSU KANSERİ RİSKİNİ BEŞ KAT ARTIRIYOR

Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.

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Çayı bu şekilde tüketirseniz etkisi ölümcül olabiliyor!

CNN International'ın haberine göre; yemek borusu kanseri, dünyada en sık görülen sekizinci kanserdir. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açıyor.

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Çayı bu şekilde tüketirseniz etkisi ölümcül olabiliyor!

500 BİN KİŞİ, DOKUZ BUÇUK YIL İZLENDİ

ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Neal Freedman'a göre kendi türünün en büyüğü olan bu çalışma, Çin'de 500 bin yetişkinin dokuz buçuk yıl izlenmesiyle gerçekleştirildi.

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Çayı bu şekilde tüketirseniz etkisi ölümcül olabiliyor!

Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından araştırmanın yazarı Prof. Jun Lv, sigara içmeyen veya alkol almayan kişilerde sıcak çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını tespit ettiklerini ancak tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

YEMEK BORUSUNUN ASTARI TAHRİŞ OLUYOR

Neal Freedman, çok sıcak içeceklerin yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ederek, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Sıcak sıvı, yemek borusunu kaplayan hücrelerin bariyer işlevini bozabilir ve dokuyu diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabilir."