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Çayı bu şekilde tüketirseniz etkisi ölümcül olabiliyor!
Kimileri için çay olmazsa olmaz. Günde 10-15 bardak içenler olduğu gibi güne çaysız başlayamayanlar da mevcut. Ancak çay tiryakilerini üzecek bir haber dikkatleri çekti. Yapılan araştırmalara göre sıcak çayı tüketenler bunun yanında sigara ve alkol kullanırsa tehlike altındadır. Tehlikeli ikiliyi birlikte tüketenler ölümcül sonuçları da beraberinde getiriyor. İşte sıcak çayın sigara ve alkol kullanıcıları üzerindeki etkisi...
Giriş Tarihi: 07.02.2020 02:05 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 02:06
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