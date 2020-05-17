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Çayda 'kanser' tehlikesi... Uzmanlar uyardı
Ülkemizde sevilerek tüketilen içeceklerin başında gelen çayla ilgili uzmanların uyarıları tiryakileri üzecek cinsten... Keyifle içilen çay bilinçsiz tüketildiği taktirde vücutta önemli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Uyarılar dikkate alınmadığı taktirde sevilerek tükettiğimiz çay başta mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık, uykusuzluk hatta kanser hastalığına bile neden olabiliyor.
Peki çayın aşırı tüketildiğinde insan vücuduna başkan ne zararı var? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 17.05.2020 18:24
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