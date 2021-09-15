15 Eylül 2021, Çarşamba
Çay tiryakileri dikkat! Sıcak çay o kanser türünü 5 kat arttırıyor
Çay kimileri için olmazsa olmazların başında geliyor. Kimisi güne çay içmeden başlayamazken kimisi de günde 10 bardağa kadar çay içebiliyor. Yapılan araştırmalara göre sıcak çayı tüketenler bunun yanında sigara ve alkol kullanırsa tehlike altındadır. Sıcak çay o kanser türünü 5 kat arttıyor. Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 15.09.2021 02:03 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 02:04
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