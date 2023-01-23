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Canlı yayında Müge Anlı’yı korkutan telefon! “Bir dükkana gir” diye yalvardı

Ailesinin 13 gündür haber alamadığı Ecem Temel Müge Anlı tarafından dakikalar içinde bulundu. Ders verdiği çocukların babasıyla kaçtığı söylenen Ecem Temel canlı yayına telefonla bağlandı. Genç kızın sesini duyan Müge Anlı, "Lütfen yakında bir dükkana gir, oradakilerle konuşmak istiyorum, iyi olup olmadığını sormak istiyorum" diye yalvardı. Ecem Temel'in ailesine dönen usta gazeteci, "Bu kız hiç iyi değil, hemen bulmamız lazım" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 15:46
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Canlı yayında Müge Anlı’yı korkutan telefon! “Bir dükkana gir” diye yalvardı

23 yaşındaki Ecem Temel'in ailesi kızlarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Genç kızdan canlı yayına gelen telefon sonrası panik olan Müge Anlı 'bir dükkana gir' diye yalvardı! İşte yaşananlar…

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Canlı yayında Müge Anlı’yı korkutan telefon! “Bir dükkana gir” diye yalvardı

1999 yılında doğan 23 yaşındaki Ecem Temel Bartın'dan kayboldu. 13 gündür kendisinden haber alınamayan Ecem Temel'in Ergün isminde 4 çocuklu bir adama kaçtığı iddia ediliyordu.

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Canlı yayında Müge Anlı’yı korkutan telefon! “Bir dükkana gir” diye yalvardı

Ergün ile Ecem'in günlük tuttukları, Ergün'ün Ecem için "Hayatımın aşkı güzel karıcım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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Canlı yayında Müge Anlı’yı korkutan telefon! “Bir dükkana gir” diye yalvardı

MÜGE ANLI ECEM TEMEL'İ BULDU

Ecem Temel bulundu, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı.

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Canlı yayında Müge Anlı’yı korkutan telefon! “Bir dükkana gir” diye yalvardı

Genç kızın sesini duyan Müge Anlı, "Allah aşkına hadi bir dükkana gir, sen iyi misin bir konuşayım ben oradakilerle" diyerek adeta genç kıza yalvardı.