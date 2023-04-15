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Haberler Galeri Canan Karatay'ın Yıldız verdiği yemek pişirme formülü! Yemek yaparken aman dikkat, Sağlığınızdan olmayın! İşte Ezber bozan reçete...

Canan Karatay'ın Yıldız verdiği yemek pişirme formülü! Yemek yaparken aman dikkat, Sağlığınızdan olmayın! İşte Ezber bozan reçete...

Canan Karatay yemek pişirirken yapılan basit hataların aslında sağlığımız için tehlike oluşturduğunun altını çizdi. Yemek pişirirken hepimizin düştüğü bu hata sağlıklı olan besinleri tehlikeli hale getirerek bizi kanser riskiyle baş başa bırakıyor. Yemek pişirirken aman dikkat, sağlığınızdan olmayın. İşte ezber bozan reçete...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 09:31
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Canan Karatay’ın Yıldız verdiği yemek pişirme formülü! Yemek yaparken aman dikkat, Sağlığınızdan olmayın! İşte Ezber bozan reçete...

Yemek yemek hayatımızın ayrılmaz bir parçası, bu sebeple öğünlerimizi ne kadar sağlıklı hale getirirsek aslında sağlığımızı da o kadar güvence altına alırız. Prof. Dr. Canan Karatay önemli bir konuya parmak basarak uyardı. Yemek pişirmek basit gibi görünse de çok önemli bir aşama. Öyle ki yanlış yapıldığında yemeğinizi bir zehre dahi dönüştürebilir. İşte Canan Karatay'dan ezber bozan pişirme yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Karatay’ın Yıldız verdiği yemek pişirme formülü! Yemek yaparken aman dikkat, Sağlığınızdan olmayın! İşte Ezber bozan reçete...

Bir konferansa katılan iç hastalıkları uzmanı Prof. Canan Karatay yemeklerin pişirilme yöntemleri ile çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Canan Karatay’ın Yıldız verdiği yemek pişirme formülü! Yemek yaparken aman dikkat, Sağlığınızdan olmayın! İşte Ezber bozan reçete...

TÜRK MUTFAĞINDA TENCERE YEMEĞİ ÖNEMLİ

Konferanstaki konuşmasında Karatay, "Türk mutfağının tencere yemeği önemlidir. Amerika'da, İngiltere'de tencere yemeği bilmezler. Kuru fasulyemizi, barbunyamızı, zeytinyağlı yiyeceklerimizi bilmezler" dedi.

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Canan Karatay’ın Yıldız verdiği yemek pişirme formülü! Yemek yaparken aman dikkat, Sağlığınızdan olmayın! İşte Ezber bozan reçete...

EZBER BOZAN YEMEK PİŞİRME YÖNTEMİ

Ayrıca yemeklerin pişirilme şekilleri ile alakalı şu açıklamaları yaptı:

"Balık sağlıklı ama unlayıp kızartırsak kanserojendir. Ayrıca unu kızartırsak, şnitzel yaparsak kırmızı et de kanserojendir.

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Canan Karatay’ın Yıldız verdiği yemek pişirme formülü! Yemek yaparken aman dikkat, Sağlığınızdan olmayın! İşte Ezber bozan reçete...

Sebzelerin çoğu ithal ve GDO'lu."