HaberlerGaleriCanan Karatay'ın Yıldız verdiği yemek pişirme formülü! Yemek yaparken aman dikkat, Sağlığınızdan olmayın! İşte Ezber bozan reçete...
Canan Karatay'ın Yıldız verdiği yemek pişirme formülü! Yemek yaparken aman dikkat, Sağlığınızdan olmayın! İşte Ezber bozan reçete...
Canan Karatay yemek pişirirken yapılan basit hataların aslında sağlığımız için tehlike oluşturduğunun altını çizdi. Yemek pişirirken hepimizin düştüğü bu hata sağlıklı olan besinleri tehlikeli hale getirerek bizi kanser riskiyle baş başa bırakıyor. Yemek pişirirken aman dikkat, sağlığınızdan olmayın. İşte ezber bozan reçete...