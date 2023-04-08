Canan Karatay'dan süper besin için onay çıktı! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor! Günde 2 adet tüketen herkes...

Yıllardır sağlıklı beslenme konusunda yaptığı önerilerle milyonlarca kişinin hayatına dokunan Prof. Dr. Canan Karatay, son olarak bağışıklık sistemimizi güçlendirecek gizli silahımızın o besin olduğunu açıkladı. Karatay, sağlıklı bir ömür için günlük 2 adet tüketilmesini önerdiği yumurtanın bağışıklık sistemini "çelik gibi" yapacağına dikkat çekti. Öte yandan yumurta içerdiği yüksek orandaki protein sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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