10 Ağustos 2023, Perşembe
Canan Karatay’dan anne ve babalara kritik uyarı! Bunu çocuğunuza sakın yapmayın
Prof. Dr. Canan Karatay'dan anne ve babalara çok kritik uyarı geldi. Çocukların sıklıkla hasta olmasının en büyük nedeninin düşük bağışıklık sistemi olduğunu belirten Karatay, bu nedeni olarak anne ve babaların beslenme alışkanlıklarını işaret etti. Meğer çocukların sürekli hasta olmalarının nedeni buymuş. Duyunca inanamayacaksınız...
Giriş Tarihi: 10.08.2023 12:09
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