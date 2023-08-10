Canan Karatay’dan anne ve babalara kritik uyarı! Bunu çocuğunuza sakın yapmayın

Açıklamalarında "glutatyonun" çok önemli olduğunu söyleyen Karatay, şimdiki çocuklarda glutatyon miktarının çok düşük olduğunu dile getirdi. Bunun ise karaciğer yağlanması, astım ve bronşit hastalıkları, hormon bozukluğu, infkesiyon ve böbrek bozukluğu gibi rahatsızlıklarını çoğalttığını ifade etti.