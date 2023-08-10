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Canan Karatay’dan anne ve babalara kritik uyarı! Bunu çocuğunuza sakın yapmayın

Prof. Dr. Canan Karatay'dan anne ve babalara çok kritik uyarı geldi. Çocukların sıklıkla hasta olmasının en büyük nedeninin düşük bağışıklık sistemi olduğunu belirten Karatay, bu nedeni olarak anne ve babaların beslenme alışkanlıklarını işaret etti. Meğer çocukların sürekli hasta olmalarının nedeni buymuş. Duyunca inanamayacaksınız...

Giriş Tarihi: 10.08.2023 12:09
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Canan Karatay’dan anne ve babalara kritik uyarı! Bunu çocuğunuza sakın yapmayın

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı bir açıklamada çocukların neden sık sık hasta olduğuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Nedenini duyan ebeveynler ise şaşkına döndü. Meğer çocukların sürekli hasta olmalarının nedeni buymuş. Duyunca inanamayacaksınız…

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Canan Karatay’dan anne ve babalara kritik uyarı! Bunu çocuğunuza sakın yapmayın

SÜREKLİ HASTA OLMALARININ NEDENİ BELLİ OLDU

Karatay, yaptığı açıklamalarda karaciğer yağlanmasının eskiden yetişkinlerde ve özellikle de sık alkol kullananlarda görüldüğünü lakin artık gençlerde ve çocuklarda da görüldüğünü ifade etti.

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Canan Karatay’dan anne ve babalara kritik uyarı! Bunu çocuğunuza sakın yapmayın

Açıklamalarında "glutatyonun" çok önemli olduğunu söyleyen Karatay, şimdiki çocuklarda glutatyon miktarının çok düşük olduğunu dile getirdi. Bunun ise karaciğer yağlanması, astım ve bronşit hastalıkları, hormon bozukluğu, infkesiyon ve böbrek bozukluğu gibi rahatsızlıklarını çoğalttığını ifade etti.

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Canan Karatay’dan anne ve babalara kritik uyarı! Bunu çocuğunuza sakın yapmayın

ERKEK ÇOCUKLARINA DİKKAT

Özellikle de erkek çocuklarının memelerinin büyük olması karaciğerin iyi çalışmaması ile ilişkili olduğunu ifade eden Karatay, bu durumu tahıl göbeği, fruktoz göbeği olarak adlandırdı.

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Canan Karatay’dan anne ve babalara kritik uyarı! Bunu çocuğunuza sakın yapmayın

Prof. Dr. Karatay, yaptığı açıklamada "Yapay gıdalar, gulatamat aspartam ve suni tatlandırıcılar karaciğeri yağlandırıyor. Çocuklarımız gençlerimizin hepsi hasta" dedi.