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Çanakkale'deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan; Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu. Alevlerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve devlet hastanesi kampüslerine de yaklaştığı görüldü. Bursa ve Bilecik'te de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 18:53
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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.

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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.