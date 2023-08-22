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Çanakkale'de orman yangını! Bakan İbrahim Yumaklı: 1500 hektar alan etkilendi! 9 köy boşaltıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine açıldı. Bölgeye, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri ve 64 iş makinesi sevk edildi ve alevlerle mücadele sürüyor. Alevlerinin ulaştığı Yağcılar köyünde çok sayıda ev alev alev yandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangından 1500 hektar alanın etkilendiğini duyurdu. Öte yandan A Haber ekibi alev kapanına girerek canlı yayında yangın ile verilen zorlu mücadeleyi görüntüledi.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 00:42
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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber ekibi alev kapanına girerek canlı yayında yangın ile verilen zorlu mücadeleyi görüntüledi.

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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Olay yerine jandarma ekipleri de gitti.

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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü.