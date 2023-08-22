Çanakkale'de orman yangını! Bakan İbrahim Yumaklı: 1500 hektar alan etkilendi! 9 köy boşaltıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine açıldı. Bölgeye, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri ve 64 iş makinesi sevk edildi ve alevlerle mücadele sürüyor. Alevlerinin ulaştığı Yağcılar köyünde çok sayıda ev alev alev yandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangından 1500 hektar alanın etkilendiğini duyurdu. Öte yandan A Haber ekibi alev kapanına girerek canlı yayında yangın ile verilen zorlu mücadeleyi görüntüledi.