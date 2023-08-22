Çanakkale'de büyük orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor! İlerleyiş durduruldu

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 9 yerleşim yerinde 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye yangınla mücadele kapsamında 2659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 71 su tankeri 639 arazöz ve iş makinesinin gönderildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eceabat ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. A Haber muhabiri Murat Dada, gece saatlerinde Çanakkale'de devam eden yangınların olduğu bölgeden son gelişmeleri aktardı.