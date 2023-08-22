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Çanakkale'de büyük orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor! İlerleyiş durduruldu

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 9 yerleşim yerinde 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye yangınla mücadele kapsamında 2659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 71 su tankeri 639 arazöz ve iş makinesinin gönderildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eceabat ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. A Haber muhabiri Murat Dada, gece saatlerinde Çanakkale'de devam eden yangınların olduğu bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 04:37
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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

Çanakkale'deki yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 1697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 173 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini, 9 köyden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."

Yapılan açıklamada tedbir amaçlı boşaltılan bölgeleredeki vatandaşların yurtlara yerleştirildiği açıklandı. Çanakkale-Çan karayolu ise trafiğe kapatıldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor! İlerleyiş durduruldu

04:11 A HABER BÖLGEDE! GECE SAATLERİNDE SON GELİŞMELERİ AKTARDI

A Haber muhabiri Murat Dada, Çanakkale'de devam eden yangınların olduğu bölgeden canlı yayında son gelişmeleri aktardı.

"1500 hektarlık bir alan içerisinde 3 bin 100 kişiye yakın personel gece gündüz demeden görev yapıyor. Helikopterlerde gece boyunca durmadan aralıksız bir şekilde, hem gölden hem de denizden aldıkları sular ile birlikte alevleri söndürüyorlar ve aynı zamanda soğutma çalışmalarına da yardım ediyorlar."

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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE SAAT 22.00'DA TEK YÖNLÜ AÇILACAK
21.22 Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılmasının planlandığı kaydedildi.

Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen askıya alınmıştı.

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

20:00 | "YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale'nin Merkez ilçesinde dün başlayan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek."