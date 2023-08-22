23 Ağustos 2023, Çarşamba
Çanakkale'de büyük orman yangını! Bakan İbrahim Yumaklı: Yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdü. Yangın nedeniyle 9 yerleşim yerinde 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye yangınla mücadele kapsamında 2659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 71 su tankeri 639 arazöz ve iş makinesinin gönderildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 20:48
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