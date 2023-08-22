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Haberler Galeri Çanakkale'de büyük orman yangını! Bakan İbrahim Yumaklı: Yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de büyük orman yangını! Bakan İbrahim Yumaklı: Yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdü. Yangın nedeniyle 9 yerleşim yerinde 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye yangınla mücadele kapsamında 2659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 71 su tankeri 639 arazöz ve iş makinesinin gönderildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 20:48
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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

Çanakkale'deki yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 1697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 173 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini, 9 köyden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."

Yapılan açıklamada tedbir amaçlı boşaltılan bölgeleredeki vatandaşların yurtlara yerleştirildiği açıklandı. Çanakkale-Çan karayolu ise trafiğe kapatıldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

20:00 | "YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale'nin Merkez ilçesinde dün başlayan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek."

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

19:30 Başkan Erdoğan: Çanakkale'deki yangının yayılması durduruldu

Başkan Erdoğan, "(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 10 köy boşaltıldı

13.22 BAKANLIKTA TAKİP EDİLİYOR
Çanakkale'deki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki Afet Koordinasyon Merkezi'nde anbean takip ediliyor. Merkezde görevli ekipler, insansız hava araçlarından (İHA) gelen görüntüleri takip edip, sahadaki personeli yönlendiriyor.

ÇANAKKALE-ÇAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınında etkili olan yangının görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle Çanakkale-Çan yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 20 araç ve 29 personel ile çalışmalara destek verildiği belirtilerek, yangına müdahale amacıyla Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan araçların ücretsiz geçişinin sağlandığı kaydedildi.