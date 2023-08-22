Çanakkale'de büyük orman yangını! Bakan İbrahim Yumaklı: Yangın kontrol altına alındı

13.22 BAKANLIKTA TAKİP EDİLİYOR

Çanakkale'deki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki Afet Koordinasyon Merkezi'nde anbean takip ediliyor. Merkezde görevli ekipler, insansız hava araçlarından (İHA) gelen görüntüleri takip edip, sahadaki personeli yönlendiriyor.



ÇANAKKALE-ÇAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınında etkili olan yangının görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle Çanakkale-Çan yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 20 araç ve 29 personel ile çalışmalara destek verildiği belirtilerek, yangına müdahale amacıyla Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan araçların ücretsiz geçişinin sağlandığı kaydedildi.