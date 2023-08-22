23 Ağustos 2023, Çarşamba
Çanakkale'de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 9 yerleşim yerinde 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye yangınla mücadele kapsamında 2659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 328 diğer araç ve iş makinesinin gönderildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangından 1500 hektar alanın etkilendiğini duyurdu. Öte yandan A Haber ekibi alev kapanına girerek canlı yayında yangın ile verilen zorlu mücadeleyi görüntüledi.
Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 10:19
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