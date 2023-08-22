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Çanakkale'de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 9 yerleşim yerinde 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye yangınla mücadele kapsamında 2659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 328 diğer araç ve iş makinesinin gönderildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangından 1500 hektar alanın etkilendiğini duyurdu. Öte yandan A Haber ekibi alev kapanına girerek canlı yayında yangın ile verilen zorlu mücadeleyi görüntüledi.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 10:19
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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

Çanakkale'deki yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 1697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 173 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini, 9 köyden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."

Yapılan açıklamada tedbir amaçlı boşaltılan bölgeleredeki vatandaşların yurtlara yerleştirildiği açıklandı. Çanakkale-Çan karayolu ise trafiğe kapatıldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 10 köy boşaltıldı

10.05 83 kişi yangından etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınında toplam 83 vatandaşın etkilendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale'de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14'ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 10 köy boşaltıldı

08.46 AFAD: Çanakkale'de orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane, 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir

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Çanakkale’deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

08.05 Bakan Yerlikaya: Alevlerle 2 bin 659 personelle mücadele ediliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye; AFAD, OGM, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, MSB, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2.659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ve iş makinesi sevk edilmiştir.



Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.
Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir.
Çanakkale-Çan Karayolu trafiğe amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır.

Allah ülkemizi ve Milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun." dedi.

08.03 Bakan Yumaklı: havadan müdahalemiz sürüyor
Bakan Yumaklı: Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor.