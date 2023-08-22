Çanakkale’de büyük orman yangını! Alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor! 9 köy boşaltıldı

08.05 Bakan Yerlikaya: Alevlerle 2 bin 659 personelle mücadele ediliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye; AFAD, OGM, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, MSB, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2.659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ve iş makinesi sevk edilmiştir.





Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.

Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir.

Çanakkale-Çan Karayolu trafiğe amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır.



Allah ülkemizi ve Milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun." dedi.

08.03 Bakan Yumaklı: havadan müdahalemiz sürüyor

Bakan Yumaklı: Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor.