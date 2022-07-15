Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 15 Temmuz anma töreni

"BU KAHRAMANLIĞI UNUTMAYACAĞIZ"

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmasında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale Şehitler Abidesi'nde şehitlerimizi anmanın, gazilerimizi yad etmenin kıvancı içerisindeyiz. Hain darbe girişiminde halkımızın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gösterdiği kahramanlıkla adeta bir destana dönüşmesini gelecek nesillere aktarabilmek, bu kahramanlığı unutturmamak için tüm hafta boyunca ilimizde ve ülke genelinde yapılan etkinliklerden en önemlilerinden birisini de Çanakkale Şehitler Abidesi'nde yapmanın kıvancını duyuyoruz. Bu kahramanlığı unutmayacağız, unutturmayacağız ve ilelebet yaşatacağız" dedi.

