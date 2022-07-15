15 Temmuz 2022, Cuma
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anma töreni
Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale Şehitler Abidesi'nde şehitlerimizi anmanın, gazilerimizi yad etmenin kıvancı içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 15.07.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 16:52
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