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Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anma töreni

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale Şehitler Abidesi'nde şehitlerimizi anmanın, gazilerimizi yad etmenin kıvancı içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 15.07.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 16:52
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Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 15 Temmuz anma töreni

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anma töreni düzenlendi. Şehitler Abidesi Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi.

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Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 15 Temmuz anma töreni

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'ndeki anma programına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aktaş tarafından Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları Kahramanları'nın rölyeflerindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

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Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 15 Temmuz anma töreni

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı.

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Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 15 Temmuz anma töreni

Şehitler Abidesi Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi.

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Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 15 Temmuz anma töreni

"BU KAHRAMANLIĞI UNUTMAYACAĞIZ"

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmasında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale Şehitler Abidesi'nde şehitlerimizi anmanın, gazilerimizi yad etmenin kıvancı içerisindeyiz. Hain darbe girişiminde halkımızın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gösterdiği kahramanlıkla adeta bir destana dönüşmesini gelecek nesillere aktarabilmek, bu kahramanlığı unutturmamak için tüm hafta boyunca ilimizde ve ülke genelinde yapılan etkinliklerden en önemlilerinden birisini de Çanakkale Şehitler Abidesi'nde yapmanın kıvancını duyuyoruz. Bu kahramanlığı unutmayacağız, unutturmayacağız ve ilelebet yaşatacağız" dedi.