25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Çamlıca Televizyon Kulesi'nde sona yaklaşılıyor! İşte yeni fotoğraflar...

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Daha önce restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandığı kulenin alt bölümlerinin kaplama işlemleri de tamamlanmak üzere. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu yılın sonunda kulede test çalışmalarının başlayacağını belirtmişti. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi. İşte Çamlıca Televizyon Kulesi'nden yeni fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 10:28
  • 1
  • 15
Çamlıca Televizyon Kulesi'nde sona yaklaşılıyor! İşte yeni fotoğraflar...

Büyük Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı.

  • 2
  • 15
Çamlıca Televizyon Kulesi'nde sona yaklaşılıyor! İşte yeni fotoğraflar...

221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.

  • 3
  • 15
Çamlıca Televizyon Kulesi'nde sona yaklaşılıyor! İşte yeni fotoğraflar...

Ardından kulenin giydirilme ve yaşam alanlarının bulunduğu bölümlerin inşaatına başlanmıştı. Yeni katlar tamamlandıkça hidrolik krikolarla kaldırılarak yüzlerce metre yüksekliğindeki yerlerine sabitlenmişti.

  • 4
  • 15
Çamlıca Televizyon Kulesi'nde sona yaklaşılıyor! İşte yeni fotoğraflar...

ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapıda seyir terası, restoranların bulunduğu katların montajı tamamlandı.

  • 5
  • 15
Çamlıca Televizyon Kulesi'nde sona yaklaşılıyor! İşte yeni fotoğraflar...

Televizyon kulesinde işçiler şu anda alt tarafta bulunan ve kaplamaların takılacağı demir destekleri vinçler yardımıyla yerlerine yerleştiriyor.