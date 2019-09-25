Çamlıca Televizyon Kulesi'nde sona yaklaşılıyor! İşte yeni fotoğraflar...
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Daha önce restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandığı kulenin alt bölümlerinin kaplama işlemleri de tamamlanmak üzere. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu yılın sonunda kulede test çalışmalarının başlayacağını belirtmişti. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi. İşte Çamlıca Televizyon Kulesi'nden yeni fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 25.09.2019 10:24Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 10:28