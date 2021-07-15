Büyükşen cinayetinde yasak aşk şüphesi! Müge Anlı paylaştı! Kelepçelenerek götürüldü

HTS KAYITLARI İLE WHATSAPP GÖRÜŞME DÖKÜMLERİ İNCELENİYOR

Gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorgularına, çok yönlü devam ediliyor. Jandarmanın, ailelerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ile WhatsApp görüşme dökümlerini ortaya çıkardığı ve bununla ilgili sorgulamalar yaptığı öğrenildi. Ekiplerin, cinayet silahına yönelik adreslerde ele geçirilen av tüfeklerini de incelemeye aldığı belirtildi.