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Büyükşen cinayetinde yasak aşk şüphesi! Müge Anlı paylaştı! Kelepçelenerek götürüldü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinde önemli gelişme yaşandı. 3 yıl önce işlenen korkunç cinayeti araştırmak için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda, 24 kişi gözaltına alınmış, deliller inceleme altına alınmıştı. Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'la ilgili flaş gelişme yaşandı. Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni detayları Müge Anlı paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 13:02
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Büyükşen cinayetinde yasak aşk şüphesi! Müge Anlı paylaştı! Kelepçelenerek götürüldü

Müge Anlı'da araştırılan Büyükşen cinayetinde çember daraldı. Kurulan özel ekibin çalışmaları neticesinde olayla ilişkisi bulunan 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltının üçüncü gününde ise önemli gelişme yaşandı.

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Büyükşen cinayetinde yasak aşk şüphesi! Müge Anlı paylaştı! Kelepçelenerek götürüldü

KELEPÇELENEREK GÖTÜRÜLDÜ

Müge Anlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın kelepçelenerek götürüldüğü görüldü.

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Büyükşen cinayetinde yasak aşk şüphesi! Müge Anlı paylaştı! Kelepçelenerek götürüldü

Sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın mahkemeye çıkması beklenirken herhangi bir itirafın gelip gelmediği öğrenilemedi.

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Büyükşen cinayetinde yasak aşk şüphesi! Müge Anlı paylaştı! Kelepçelenerek götürüldü

HTS KAYITLARI İLE WHATSAPP GÖRÜŞME DÖKÜMLERİ İNCELENİYOR

Gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorgularına, çok yönlü devam ediliyor. Jandarmanın, ailelerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ile WhatsApp görüşme dökümlerini ortaya çıkardığı ve bununla ilgili sorgulamalar yaptığı öğrenildi. Ekiplerin, cinayet silahına yönelik adreslerde ele geçirilen av tüfeklerini de incelemeye aldığı belirtildi.

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Büyükşen cinayetinde yasak aşk şüphesi! Müge Anlı paylaştı! Kelepçelenerek götürüldü

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, keşif ve yer gösterme için eve getirildi. A Haber muhabiri İbrahim Doğan'ın aktardığı bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de yer aldığı keşifte, Büyükşen'e olay günü yaşananlar soruldu. Keşife, Büyükşen'in doktor olan ağabeyi Osman Büyükşen de katıldı.