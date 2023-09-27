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Bursa'da vahşet: Önce darp etti sonra öldürdü! Cinayet anını canlı yayınladı
Bursa'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan ile yanındaki 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, suçunu itiraf eden ve Karakuş ile yaptıkları ticaret sonucu aracını kaybettiğini söyleyen Erdoğan'ın, infaz anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.09.2023 16:09Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 16:25