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Bursa'da vahşet: Önce darp etti sonra öldürdü! Cinayet anını canlı yayınladı

Bursa'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan ile yanındaki 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, suçunu itiraf eden ve Karakuş ile yaptıkları ticaret sonucu aracını kaybettiğini söyleyen Erdoğan'ın, infaz anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.09.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 16:25
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Bursa’da vahşet: Önce darp etti sonra öldürdü! Cinayet anını canlı yayınladı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş, Çamlıca Parkı'nın otopark bölümünde bulunan otomobiline doğru yürürken yanına yaklaşan araçtan inen kişi tarafından önce dövüldü.

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Bursa’da vahşet: Önce darp etti sonra öldürdü! Cinayet anını canlı yayınladı

Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, tabancanın kabzasıyla defalarca yüzüne vurduğu Karakuş'un başına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bursa’da vahşet: Önce darp etti sonra öldürdü! Cinayet anını canlı yayınladı

Bülent Karakuş'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Karakuş'un, saldırgan tarafından darbedilip, tabanca ile vurulduğu anlar ile çevredekilerin tepki göstermesi yer aldı.

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Bursa’da vahşet: Önce darp etti sonra öldürdü! Cinayet anını canlı yayınladı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin Ertuğrul Erdoğan olduğunu belirledi. Kaçtığı araç olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Misi Mahallesi mevkisinde terk edilmiş halde bulunan şüpheli ile olay yerine birlikte gittiği Y.T. (25) ve B.G. (21), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Bursa’da vahşet: Önce darp etti sonra öldürdü! Cinayet anını canlı yayınladı

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ertuğrul Erdoğan, Bülent Karakuş ile ortak iş yaptığını ve kendisine karşılığında ev almak için aracını verdiğini söyledi. Yaptıkları ticaretin karşılığında evini alamadığını belirten Erdoğan'ın, Karakuş'u, Çamlıca Parkı'nın otoparkına çağırıp buluşmak istediğini söylediği ve olay yerine Y.T. ve B.G. ile gittiği ifade edildi.