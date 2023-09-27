Bursa’da vahşet: Önce darp etti sonra öldürdü! Cinayet anını canlı yayınladı

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ertuğrul Erdoğan, Bülent Karakuş ile ortak iş yaptığını ve kendisine karşılığında ev almak için aracını verdiğini söyledi. Yaptıkları ticaretin karşılığında evini alamadığını belirten Erdoğan'ın, Karakuş'u, Çamlıca Parkı'nın otoparkına çağırıp buluşmak istediğini söylediği ve olay yerine Y.T. ve B.G. ile gittiği ifade edildi.