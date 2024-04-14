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Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopterinin desteğiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
ahaber.com.trAA
Giriş Tarihi: 14.04.2024 12:44Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 13:55