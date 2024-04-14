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Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopterinin desteğiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 13:55
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Bursa’da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangına ekipler müdahale ediyor.

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Bursa’da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı

Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

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Bursa’da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı

Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Bursa’da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı

Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşma ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Bursa’da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı

Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopterinin desteğiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.