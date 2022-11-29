Bursa'da kedi katliamı! 5 ayda 4 kedisi öldürüldü: Patileri kesilmiş halde buldum
Bursa'da yaşayan Filiz Akın Karabulut, evinde beslediği yavru kedisinin sitenin bahçesinde patileri kesilmiş ve karnı parçalanmış halde ölü buldu. 5 ay önce de engelli kedisi 'Melo' yüzü parçalanarak öldürülen Karabulut, bu süreçte baktığı 4 kedinin de öldürüldüğünü belirtti.
Giriş Tarihi: 29.11.2022
10:29
Olay, pazar günü Yeni Mahalle Menekşe Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Sabah uyanan Filiz Akın Karabulut, kedilerini beslemek için bahçeye çıktığında gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı. Evinde beslediği 7 aylık kedisi 'Zeytin'i, partileri kesilmiş ve karnı parçalanmış halde ölü bulan Karabulut, polise bildirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Kedi ise belediye ekiplerince gömülmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Karabulut'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'SİTEDE KATİL VAR'
Evde beslediği kedisinin her sabah bahçeye çıktığını söyleyen ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan 2 çocuk annesi Karabulut, "Sabah pencerelerimi açtığımda mutlaka kedilerimi kontrol ediyorum. Bakıyorum; iyiler mi, değiller mi, diye. Baktığımda karşılaştığım manzara bu oldu. Daha önce de bu sitede kedi yakıldı. Onunla alakalı da bir çalışma yapıldı ama bir sonuca varılmadı. Hapis cezası olduğunu bilmiyorlar.
Bunu da en kısa zamanda bulacağız, diye düşünüyorum. Belediye başkanımızdan da destek istedim. Bu sitede katil var. Bunu bugün bu hayvana, bu masuma yapıyorsa yarın öbür gün herkese, her şeyi yapabilir. Sitede kesinlikle güvenlik yok ve bu site hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti.
Şu anda hayvanlarla alakalı her yerde bir sürü katliam yapılıyor. Bunlar da bizim sokaklarda görmediğimiz veya denk gelen katliamlar. Umarım cezasını çekecek. Geçen sefer yanlarına kar kaldı. Yakılan kedimle alakalı ama bu sefer kesinlikle peşini bırakmayacağız" dedi.