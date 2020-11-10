Bursa'da görenleri şaşırtan olay! İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun bahçesinde öğrenciler tarafından okunan İstiklal Marşı sırasında ön tarafta duran kedi herkesi şaşırttı. İstiklal marşı okunana kadar kedi durduğu yerden ayrılmadı. O anlar ise görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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