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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bursa'da görenleri şaşırtan olay! İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamadı Bursa'da görenleri şaşırtan olay! İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamadı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun bahçesinde öğrenciler tarafından okunan İstiklal Marşı sırasında ön tarafta duran kedi herkesi şaşırttı. İstiklal marşı okunana kadar kedi durduğu yerden ayrılmadı. O anlar ise görüntülendi. Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:59
Edinilen bilgiye göre, ilginç olay İnegöl Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenciler sosyal mesafelerini koruyarak İstiklal Marşı için sırada girdiler. Öğretmenleri eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başlayan öğrencilerin önündeki kedi aniden durdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevimli kedi marş bitene kadar yerinden bile kıpırdamayarak öylece durdu. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Kedi İstiklal Marşı bitince kayıplara karıştı.
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Doğa fotoğrafçılarının çektiği birbirinden ilginç fotoğraflar görenleri şaşırtıyor.
İşte hayvanların, insanlara benzer davranışlar da sergiledikleri görülen o anlar...