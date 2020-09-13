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Bursa'da gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı

Son dakika haberi... Bursa'nın bir çok noktasından görülen gökyüzündeki esrarengiz görüntü görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada birçok hesaptan paylaşılan fotoğraflar beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 13.09.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 16:43
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Bursa'da gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı

Bursa'da dün akşam saatlerinde bulutların oluşturduğu şekil, vatandaşlar tarafından sosyal medyada bir çok beğeni aldı.

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Bursa'da gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı

Yüzlerce hesap tarafından paylaşılan fotoğraflardaki bulutların şekli yazıya benzetildi.

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Bursa'da gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı

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Bursa'da gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı

Dünya Zamibya'da çekilen bu görüntüyü konuşuyor. Gökyüzünde çekilen bu görüntülerin gerçek mi yoksa montaj mı olduğu tartışma konusu.

İşte o inanılmaz görüntüler...

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Bursa'da gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı

2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen videoda ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman bu merkezde mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirilmiş uzaylıların fotoğraflarını yayınladı.