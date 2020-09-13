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13 Eylül 2020, Pazar
Haberler Galeri Bursa'da gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı
Bursa'da gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı
Son dakika haberi... Bursa'nın bir çok noktasından görülen gökyüzündeki esrarengiz görüntü görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada birçok hesaptan paylaşılan fotoğraflar beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 13.09.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 16:43