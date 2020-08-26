ANA SAYFA
Bursa Mudanya'da görenlerin içini sızlatan olay! Hepsi öldü
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Hasköy Göleti'nde, toplu balık ölümleri meydana geldi. Su seviyesinin düşmesi ve sıcaklığın artmasıyla göletteki balıklar öldü. Yavru balıkların kurtarılması için 2 gündür su takviyesinin yapıldığı gölde, hiçbir balık kurtarılamadı. A Haber muhabiri Necat Kırbulut, talihsiz olayın yaşandığı bölgede son gelişmeleri aktardı.
Giriş Tarihi: 26.08.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 14:14
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23