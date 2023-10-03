03 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Küresel ısınmanın da etkisiyle yılanlar doğadan şehirlere doğru hareket etmeye başladı. Bu doğal göç, zaman zaman insanların yaşam alanlarına giriş yapmalarına neden olurken, son görüntüler birçok kişinin endişe duymasına yol açtı. Ancak bu kez bahsedilen bölge ne Afrika ne de Amazon yağmur ormanları, bu olay Türkiye'de yaşanıyor. Tam 2 metre boyundaki dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan dev engereği görünce, insanlar adeta dehşete kapılıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 13:33
  • 1
  • 7
Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Küresel ısınmanın etkisiyle yılanlar, doğal yaşam alanlarından şehirlerin yakınlarına doğru göç etmeye başladılar. Bu doğal göç, zaman zaman insanların yaşam alanlarına giriş yapmalarına neden olurken, son görüntüler birçok kişinin endişe içinde olmasına yol açtı. Tam 2 metre boyundaki dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak kabul edilen dev engerek, görüldüğünde insanlar arasında büyük bir endişe yaratıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

MARDİN'DE BİR KÖY AYAĞA KALKTI!

Mardin'de hayvanlarını otlatan bir çoban 'koca engerek' yılanı ile karşılaştı.

  • 3
  • 7
Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Cevizlik köyü kırsalında çobanlık yapan Mehmet Ari, hayvanlarını otlattığı sırada gördüğü koca engerek yılanını cep telefonu ile görüntüledi.

  • 4
  • 7
Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Bölgeyi iyi bildiğini, ancak şimdiye kadar böyle bir yılanla karşılaşmadığını belirten Ari, "Bu bölgede yaşadıklarına dair bir şey duymamıştım. Korkutucu oldukları kadar da nadir bir güzellikteler.

  • 5
  • 7
Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Onu gördüğüm anı asla unutmayacağım. Çok zehirli olduklarını bildiğim için onu elimle almadım ancak bastonumla biraz inceledim" dedi.