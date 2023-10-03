Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Küresel ısınmanın da etkisiyle yılanlar doğadan şehirlere doğru hareket etmeye başladı. Bu doğal göç, zaman zaman insanların yaşam alanlarına giriş yapmalarına neden olurken, son görüntüler birçok kişinin endişe duymasına yol açtı. Ancak bu kez bahsedilen bölge ne Afrika ne de Amazon yağmur ormanları, bu olay Türkiye'de yaşanıyor. Tam 2 metre boyundaki dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan dev engereği görünce, insanlar adeta dehşete kapılıyor.