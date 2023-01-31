BUGÜN SON! Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Diyanet son açıklamalar!

Hac kura takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet tarafından Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar için ön başvurular 5 Ocak'ta başlamıştı. 26 Ocak'ta sona ermesi beklenen ön kayıt süresi 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Bugün sona erecek olan başvurular sonrası gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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