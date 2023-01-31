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BUGÜN SON! Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Diyanet son açıklamalar!

Hac kura takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet tarafından Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar için ön başvurular 5 Ocak'ta başlamıştı. 26 Ocak'ta sona ermesi beklenen ön kayıt süresi 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Bugün sona erecek olan başvurular sonrası gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:56
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BUGÜN SON! Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Diyanet son açıklamalar!

Hac kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, 31 Ocak'ta yani bugün sona erecek. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar başvuruların ardından kura takvimini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura takviminin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BUGÜN SON! Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Diyanet son açıklamalar!

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

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BUGÜN SON! Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Diyanet son açıklamalar!

Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.

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BUGÜN SON! Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Diyanet son açıklamalar!

2020'deki kurada isimleri çıkmasına rağmen Kovid-19 salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler, kuraya katılmaksızın doğrudan hacca gidebilecek.

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BUGÜN SON! Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Diyanet son açıklamalar!

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.