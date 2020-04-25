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Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar marketler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?
Bugün marketler açık mı? Hafta sonu marketler çalışıyor mu? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Perşembe ve cuma günleri sokağa çıkma yasağında marketler saat 14.00'e kadar çalıştı. Peki, bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar marketler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:52
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