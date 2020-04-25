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Haberler Galeri Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar marketler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar marketler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

Bugün marketler açık mı? Hafta sonu marketler çalışıyor mu? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Perşembe ve cuma günleri sokağa çıkma yasağında marketler saat 14.00'e kadar çalıştı. Peki, bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar marketler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:52
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Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar marketler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

Marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında hafta sonu marketler çalışıyor mu? Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, perşembe cuma günleri marketlerin 09.00-14.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirilmişti. Hafta sonu ise marketlerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar markatler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı? İşte ayrıntılar...

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Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar marketler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

25-26 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?

25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

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Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar marketler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

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Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar marketler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

AÇIK OLACAK YERLER

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları,

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Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar marketler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?

huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve benzeri), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa 1 ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için 1 olmak üzere, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.