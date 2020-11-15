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15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu yoldan geçmek yürek ister! 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçildi Bu yoldan geçmek yürek ister! 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçildi Bayburt- Trabzon sınırında yer alan ve 2016 yılında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajları, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı D- 915 yolu, son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor. Giriş Tarihi: 15.11.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 10:02
Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan ve 13 keskin virajın olduğu Soğanlı Dağı'ndaki D-915 numaralı yolun bazı bölümlerinin Bolivya'daki 'ölüm yolu'ndan daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.
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'Derebaşı virajları' olarak bilinen yol; arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı tahmin edilen yolda yer alan virajlar, araçla tek seferde dönülemiyor.
2016 yılında 'www.dangerousroads.org' adlı site tarafından 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı yol, bölge turizmine kazandırılmasıyla son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.
'AŞAĞIYA DOĞRU BAKINCA ÖDÜMÜZ PATLADI' Dünyanın en zor yolunda yolculuk ettiklerini ifade eden Emre Gündoğan, "Atmosferiyle doğasıyla her şeyiyle burası çok güzel. Yollar biraz tehlikeli ama adrenalin sevenler buyursun gelsin" dedi.
Yoldan geçerken korktuklarını belirten Murat Ateş, "Dünyanın en tehlikeli yolunu görmek istedik. Çok fazla keskin viraj var. Yoldan geçerken ürperdik hatta aşağıya doğru bakınca ödümüz patladı. Acemi sürücüler, sakın bu yoldan geçmesin" diye konuştu.