Bu yoldan geçmek yürek ister! 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçildi

2016 yılında 'www.dangerousroads.org' adlı site tarafından 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı yol, bölge turizmine kazandırılmasıyla son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.

