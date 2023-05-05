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Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...
Kan gruplarının insan hayatlarına çeşitli etkileri olduğu bilinse de yapılan bu araştırma ağızları açık bıraktı. Uzmanların yaptığı araştırma sonucunda görüldü ki o kan grubunda olan kişilerin hastalıklara yakalanma ve ölümle sonuçlanma ihtimali daha düşük. İşte doğuştan şanslı olan kan grubu... Etkilerine inanamayacaksınız.