05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...

Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...

Kan gruplarının insan hayatlarına çeşitli etkileri olduğu bilinse de yapılan bu araştırma ağızları açık bıraktı. Uzmanların yaptığı araştırma sonucunda görüldü ki o kan grubunda olan kişilerin hastalıklara yakalanma ve ölümle sonuçlanma ihtimali daha düşük. İşte doğuştan şanslı olan kan grubu... Etkilerine inanamayacaksınız.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 12:28
  • 1
  • 20
Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...

Kan gruplarının insan hayatlarına çeşitli etkileri olduğu bilinse de yapılan bu araştırma ağızları açık bıraktı. Uzmanların yaptığı araştırma sonucunda görüldü ki o kan grubunda olan kişilerin hastalıklara yakalanma ve ölümle sonuçlanma ihtimali daha düşük. İşte doğuştan şanslı olan kan grubu... Etkilerine inanamayacaksınız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

  • 3
  • 20
Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

  • 4
  • 20
Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi

  • 5
  • 20
Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.