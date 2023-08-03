"Bu kadarı ancak filmlerde olur" demeyin! 71 yıl sonra gelen itirafla 1 milyarlık servete kondu

Türk filmleri ve romanlara taş çıkartan babalık hikayesi Manisa'da yaşandı. Kalbiye Sağlam (72) yıllarca hizmetçi olarak evinde çalıştığı ünlü işadamı Niyazi Üzmez'in babası olduğunu geçen yıl öğrendi. Niyazi Üzmez bir restoranda yemek yedikleri sırada göz yaşları içinde Kalbiye'ye gerçeği anlattı. Yıllardır uzaktan akrabası olarak bildiği ve 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in gerçek babası olduğunu öğrenen Kalbiye büyük şok yaşadı.

Sabah Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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