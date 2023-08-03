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"Bu kadarı ancak filmlerde olur" demeyin! 71 yıl sonra gelen itirafla 1 milyarlık servete kondu

Türk filmleri ve romanlara taş çıkartan babalık hikayesi Manisa'da yaşandı. Kalbiye Sağlam (72) yıllarca hizmetçi olarak evinde çalıştığı ünlü işadamı Niyazi Üzmez'in babası olduğunu geçen yıl öğrendi. Niyazi Üzmez bir restoranda yemek yedikleri sırada göz yaşları içinde Kalbiye'ye gerçeği anlattı. Yıllardır uzaktan akrabası olarak bildiği ve 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in gerçek babası olduğunu öğrenen Kalbiye büyük şok yaşadı.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:02
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Bu kadarı ancak filmlerde olur demeyin! 71 yıl sonra gelen itirafla 1 milyarlık servete kondu
Romanlara ve filmlere taş çıkartan hikaye Manisa'da yıllar önce başladı. Ümit Etyüzen gençlik yıllarında aşk yaşadığı Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen hamile kaldığında 21 yaşında, Niyazi Üzmez ise henüz 16 yaşındaydı.
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Bu kadarı ancak filmlerde olur demeyin! 71 yıl sonra gelen itirafla 1 milyarlık servete kondu
Ümit Etyüzen apar topar fabrikada bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre, Zorlukaya başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladılar. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.
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Bu kadarı ancak filmlerde olur demeyin! 71 yıl sonra gelen itirafla 1 milyarlık servete kondu

BU GERÇEĞİ KİMSEYE ANLATMAYIN

Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, 'bu gerçeği kimseye anlatmayın' diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay temizlik işlerinde çalışması için iş verdi. Ümit Etyüzen çay, temizlik işlerinde, resmi nikahlı eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu.

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Bu kadarı ancak filmlerde olur demeyin! 71 yıl sonra gelen itirafla 1 milyarlık servete kondu

TIPKI ANNESİ GİBİ O DA HİZMETÇİLİK YAPTI

Zaman içerisinde büyüyerek genç kız olan Kalbiye Sağlam da tıpkı annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye 14 yaşında iken evlendirilip, Manisa'ya gelin gitti. Ancak Kalbiye 28 yaşında iken eşi vefat edince 2 çocuğuyla birlikte dul kaldı. Kalbiye, uzaktan akrabası bildiği ve 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü.

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Bu kadarı ancak filmlerde olur demeyin! 71 yıl sonra gelen itirafla 1 milyarlık servete kondu
Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez'in Turgutlu'daki evinde, dükkanında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı. Bu arada Kalbiye'nin annesi Ümit Etyüzen 1996 yılında 66 yaşında iken hayatını kaybetti.