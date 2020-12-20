Bu görüntüler Türkiye'den! Her yeri kapladı!

Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Kars'ın Arpaçay ilçesi arasında yer alan ve yaklaşık 124 kilometrekarelik alanı kaplayan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, gece yarısı etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Gölün yüzeyini kaplayan buz tabakası, gündüz esen rüzgarla parçalanıp, savrularak sahile vurdu.

DHA Giriş Tarihi: 20.12.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 09:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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