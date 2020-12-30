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Haberler Galeri Bu fırsat kaçmaz... BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de neler var?

Bu fırsat kaçmaz... BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de neler var?

BİM çarşamba indirimleri başladı. Hafa sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma indirimleri çarşamba günü satışa sunuldu. Sürpriz ürünlerle donatılmış 30 Aralık kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Yılın son aktüel indirimlerini ahaber.com.tr üzerinden inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM çarşamba indirimleri neler? İşte BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 09:13
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Bu fırsat kaçmaz... BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Elektrikli süpürge, raf örtüsü, hazneli rende, 6'lı poşet klipsi, hamur porsiyonlayıcı, kapaklı erzak kabı, nevresim takımı, havlu, pasta tabağı, servis tabağı, desenli ölçü bardağı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda müşterilerini bekliyor. Peki, BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Hangi ürünlerden oluşuyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu fırsat kaçmaz... BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de neler var?

Miele Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

• Classic C1 Junior Powerline
• 800 Watt yüksek çekiş gücü
• Çok amaçlı süpürge fırçası
• Çok hafif, sadece 5.8 kg
• 4,5 lt hacimli toz torbası
• 20 yıllık kullanım ömrü
• %99,9'a kadar toz filtrasyonu

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Bu fırsat kaçmaz... BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de neler var?

Raf Örtüsü

• 45x100 cm

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Bu fırsat kaçmaz... BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de neler var?

Hazneli Rende

6'lı Poşet Klipsi

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Bu fırsat kaçmaz... BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de neler var?

Hamur Porsiyonlayıcı

• Ahşap Görünümlü