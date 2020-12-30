Bu fırsat kaçmaz... BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de neler var?

BİM çarşamba indirimleri başladı. Hafa sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma indirimleri çarşamba günü satışa sunuldu. Sürpriz ürünlerle donatılmış 30 Aralık kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Yılın son aktüel indirimlerini ahaber.com.tr üzerinden inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM çarşamba indirimleri neler? İşte BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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