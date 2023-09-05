Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir! Fotoğraftaki sayıyı bulabilen yok! İşte en zor IQ testi...

Optik illüzyonlar, görsel algımızı etkileyen ve gerçeklikten farklı bir izlenim yaratan ilginç fenomenlerdir. Renklerin, şekillerin ve desenlerin bilinçli bir şekilde manipüle edilmesiyle oluşturulan bu illüzyonlar, insan beyninin görsel bilgileri nasıl işlediğine dair önemli içgörüler sunar. İşte dikkat sınırlarınızı zorlayacak o test.

Giriş Tarihi: 05.09.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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